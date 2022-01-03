المرجع السيستاني يحدد غرة شهر جمادى الآخرة

2022/01/03 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيد السيستاني: الأربعاء المقبل

غرة شهر جمادى الآخرة

يتبع ..

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