2022/01/03 | 18:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N6zd-_9sFzc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أجواء شارع المتنبي حيث يلتقي الشعراء والأدباء والمفكرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أجواء شارع المتنبي حيث يلتقي الشعراء والأدباء والمفكرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).