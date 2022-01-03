"لحماية إسرائيل".. غانتس يوضح لماذا التقى عباس

2022/01/03 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الاثنين، إن "الحاجة لحماية إسرائيل ومواجهة حماس"، هما السبب لعقد اللقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في منزله قبل أيام

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