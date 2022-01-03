التعليم تستجيب لمناشدة طالبة نجفية مصابة بالسرطان عبر بغداد اليوم

2022/01/03 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، على مناشدة طالبة نجفية مصابة بمرض السرطان وجهت رسالة للوزير.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم، العالي حيدر العبودي في تصريح لـ(بغداد اليوم): "اطلعنا على مناشدة الطالبة النجفية نور ذاكر وانها الان امام انظار الوزارة".

وفي وقت سابق، اجرت بغداد اليوم لقاء مع طالبة نجفية مصابة بمرض السرطان وتم قبولها في كلية الطب، ووجهت هذه الطالبة خلال اللقاء مناشدة لوزير التعليم العالي طالبته باستثنائها من مبلغ التعليم الموازي ونقلها من محافظة البصرة الى محافظة النجف حيث سكنها وعلاجها.

السرطان أوصلها لكلية الطب..



طالبة نجفية توجه رسالة لوزير التعليم هذه قصتها

التفاصيل داخل الرابط ادناه:https://baghdadtoday.news/news/177537/1

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