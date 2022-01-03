الكشف عن موعد بدء التفاوض على منصب رئيس الجمهورية

2022/01/03 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، اليوم الاثنين، عن موعد بدء التفاوض الكردي – الكردي على رئاسة الجمهورية.

وقال السعدون، لـ(بغداد اليوم) ان "الاحزاب الكردية اتفقوا على الذهاب الى العاصمة بغداد بوفد موحد ومشترك متفقين على استحقاقاتهم للمشاركة في المفاوضات التي تجري حول تشكيل الحكومة المقبلة".

وبين ان "المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في الاقليم على شخصية رئاسة الجمهورية سوف تبدأ اعتباراً من هذا الاسبوع بسبب وجود العطلة خلال الايام الماضية، كما انه لغاية الان المحادثات والتفاهمات متوقفة على المطالب والرئاسات الثلاث على التوافقات التي سوف تحصل بين الكتل الاخرى".

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