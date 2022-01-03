تعليق جديد للكاظمي على مجزرة جبلة

2022/01/03 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي: تابعنا باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة

الكاظمي: تلقينا شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة من رئيس جهاز الأمن الوطني

الكاظمي: تم إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ

الكاظمي: قررنا تشكيل فريق تحقيق أمني يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة

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