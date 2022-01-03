منظمة أوبك تعلن تعيين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما لها

2022/01/03 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُين الكويتي هيثم الغيص، أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وفق ما أعلنت المنظمة في بيان عشية اجتماعها الشهري.

وسيتولى الغيص وهو من المخضرمين في القطاع منصبه في آب/أغسطس المقبل لثلاث سنوات، ليحل محل النيجيري محمد باركيندو، الذي يتولى المنصب منذ عام ألفين وستة عشر، فيما تواجه أوبك تحدٍ في انتعاش الطلب بعد صدمة جائحة كورونا.

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