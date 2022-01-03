إصابة وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن بفيروس كورونا

2022/01/03 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل اعلام أميركية إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس كورونا.

وذكر الاعلام الاميركي ان أوستن يعاني من أعراض خفيفة للإصابة بالفيروس وذلك بسبب تلقيه الجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لكورونا مبينة ان وزير الدفاع سيخضع للحجر الصحي في منزله لمدة خمسة أيام.

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