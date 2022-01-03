الصحة تسجل 7 وفيات و252 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2022/01/03 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل سبع وفيات ومئتين واثنتين وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى أربعة وعشرين ألفا ومئة وأربع وسبعين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين وأربعة وتسعين ألفا وثلاث مئة وتسع وأربعين إصابة.

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