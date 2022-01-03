لجنة المسابقات تغير موعد قمة النوارس والقيثارة في ممتاز الكرة

2022/01/03 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تغيير موعد إجراء مباراة فريقي الزوراء والشرطة ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، ان “لجنة المسابقات قررت تغيير موعد إجراء مباراة فريقي الزوراء والشرطة ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز”.

واضاف ان “الموعد الجديد اصبح في الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة عصراً بدلا من السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٥”.

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