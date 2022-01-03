2022/01/03 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ،اليوم الاثنين،عدة قرارات تتعلق بحادثة جبلة.وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني ” ان الاخير قرر ما يأتي بعد حادثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصدر عدة قرارات تتعلق بحادثة جبلة المركز الخبري الوطني.

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