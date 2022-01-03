الكاظمي يصدر بياناً هاماً بشأن مجزرة ’جبلة’

2022/01/03 | 19:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن إلقاء القبض على 14 من المشتركين في جريمة جبلة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية …

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