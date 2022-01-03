الأعرجي يوجه دعوة لنظيره التشيكي لزيارة بغداد

2022/01/03 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، دعوة لنظيره التشيكي لزيارة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الاثنين، سفير جمهورية التشيك في بغداد بيتر شتيبانيك".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات العراقية التشيكية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون مع وزارة الدفاع العراقية من خلال مستشارية الأمن القومي".وأكد الأعرجي "أهمية استمرار التعاون بين البلدين في المجالات كافة"، موجها دعوة لمستشار الأمن القومي التشيكي الجديد لزيارة بغداد.فيما قدم السفير التشيكي، التهنئة بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية، متمنيا للعراق وشعبه المزيد من النجاح والاستقرار".

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