مصر والعراق تبحثان التعاون في المجالات التعليمية والبحثية

2022/01/03 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: بحث خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له، أوجه التعاون بين مصر والعراق في المجالات التعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة.وأكد الوزير دعم أواصر العلاقات …

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