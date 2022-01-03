أي مشروع مجتمعي ورّثه الشيخ ياسين لجماعته ؟ - سعيد الكحل

2022/01/03 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أحْيت جماعة العدل والإحسان ، يوم 13 دجنبر ، الذكرى التاسعة لوفاة مرشدها، بتقديم قراءات لمشروعه المجتمعي التي هي في أصلها تذكير بمعالم المشروع ومراحله وإستراتيجية تحقيقه.



وبيّنت القراءات إياها أن الجماعة ، وبعد مرور هذه المدة عن وفاة مرشدها ، لم تستطع مراجعة المشروع المجتمعي ولا أخضعت إستراتيجيته للدراسة والنقد .



فبقاء الجماعة على ما تركها عليه مرشدها دليل على افتقارها إلى أطر تستشرف المستقبل وتحسن ......





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