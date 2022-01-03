بيان للقائد العام للقوات المسلحة بشأن مجزرة جبلة

2022/01/03 | 19:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

تابع القائد العام للقوات المسلحة

السيد مصطفى الكاظمي باهتمام بالغ

تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في

منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي

جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛

للتوصل إلى الحقائ

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