الكاظمي يقيل قائد شرطة بابل ومسؤولين آخرين ويحيلهم إلى التحقيق الفوري

2022/01/03 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

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تابع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل، وكلف مستشار الأمن القومي بتقديم التقرير النهائي حول الحادث.

وأكد الكاظمي أنه تم إلقاء القبض على أربعة عشر شخصا من المشتركين في الجريمة سواء في التنفيذ أو بنقل معلومات كيدية، وقرر تشكيل فريق تحقيق أمني يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة، كما قرر إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات المحافظة ومدير استخبارات جبلة وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، فضلا عن قراره بإحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث

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