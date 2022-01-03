2022/01/03 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o3Q-zCs8ZvM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسبب معاملة حكومية فقد والده ودمر حياته!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسبب معاملة حكومية فقد والده ودمر حياته!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).