2022/01/03 | 19:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - المثنى .. استحقاقات خدمية وتخصيصات مالية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vq-eyX6FORI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - المثنى .. استحقاقات خدمية وتخصيصات مالية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - المثنى .. استحقاقات خدمية وتخصيصات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).