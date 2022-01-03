مفتي مصر يحسم الجدل حول موانع الحمل

2022/01/03 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مفتي مصر شوقي علام، اليوم الاثنين، انه لا مشكلة في الأخذ بالأسباب من أجل الحفاظ على التنمية وتحقيق أهداف إيجابية للأسرة والدولة.

وقال مفتي مصر، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية أن “استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث أي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفا: “يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لأن بعض الأسر لا تعتني بالأطفال بعد إنجابها وهذا ظلم حقيقي”.

وناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في مصر، دراسة مقدمة من النائبة سهير عبد السلام، وذلك بشأن الزيادة السكانية في مصر.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنه “يجب أن يكون هناك جهة واحدة منوط بها الاهتمام بالمشكلة السكانية، حيث إن القضية ضاعت بين الجهات ولا بد من توحيد جهة الاختصاص، ولتكن المركز القومي للسكان، وتكون قراراته نافذة”.

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