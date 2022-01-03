2022/01/03 | 19:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الاثنين، إحالة أربعة مشاريع كبرى في المحافظة، ضمن مشاريع صندوق الإعمار.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المحافظ التقى الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، برفقة مدير صندوق الاعمار رزاق الركابي”.وذكر المحافظ، بحسب البيان، أن …

ظهرت المقالة ذي قار تعلن إحالة أربعة مشاريع كبرى لصندوق الاعمار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن إحالة أربعة مشاريع كبرى لصندوق الاعمار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعلن إحالة أربعة مشاريع كبرى لصندوق الاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).