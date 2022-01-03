2022/01/03 | 19:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني على ما يبدو ستصبح أديل Adele صاحبة أحد أغلى المنازل في لوس أنجلوس في حال الصفقة التي تم الحديث عنها بشرائها قصر سيلفستر ستالون Sylvester Stallone كانت صحيحة.وذكرت وسائل إعلام أجنبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أديل تنوي شراء قصر سيلفستر ستالون مقابل 58 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أديل تنوي شراء قصر سيلفستر ستالون مقابل 58 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أديل تنوي شراء قصر سيلفستر ستالون مقابل 58 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).