الكويت تلزم الوافدين بفحص

2022/01/03 | 19:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، إلزام كافة القادمين إلى البلاد بإجراء فحص (PCR) يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس (كورونا) قبل الوصول بـ 72 سـاعة.وأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم تطبيق القرار اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وفقاً …

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