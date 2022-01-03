التربية تنفي تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة التي تداولتها واقع رسمية

2022/01/03 | 20:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، الانباء المتداولة عن تحديد الوزارة لموعد امتحانات نصف السنة والعطلة الربيعية وبدء الفصل الثاني من العام الدراسي.ونقل المكتب الاعلامي للوزارة بيان ومقتضب وصل “النور نيوز” نسخة منه عن الوكيل الفني لوزارة التربية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي ينفي فيه “الاخبار المتداولة بخصوص موعد امتحانات نصف السنة …

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