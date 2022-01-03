تضارب وتراشق.. حيرة لدى طلاب المدارس بعد تداول موعدين لامتحانات نصف السنة!

2022/01/03 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على إعلان وكيلها محمود القيسي، تحديد الـ 15 من الشهر المقبل، موعداً لامتحانات نصف السنة.

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صحيفة الصباح الرسمية، والوكالة الرسمية، نقلت الخبر عن القيسي، حيث حدد - وفق هذا الخبر - موعد انتهاء النصف الأول من العام الدراسي، فضلاً عن موعدي امتحانات نصف السنة، وبدء النصف الثاني.

لكن بياناً آخر، صدر عن وزارة التربية، تلقى "ناس" نسخة منه (3 كانون الثاني 2022) قالت فيه: إن "الوكيل الفني لوزارة التربية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات الأستاذ حسين صبري اللامي ينفي الاخبار المتداولة بخصوص موعد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول ويؤكد ان الموعد سيعلن في وقت قريب".

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