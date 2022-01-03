"حكومة كفاءات".. أول تصريح للبرهان بعد استقالة حمدوك

2022/01/03 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ما زاد من الغموض الذي يكتنف العملية الانتقالية، أكد قائد الجيش، ورئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، "ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد".

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