واقعة غريبة.. امرأة تبتز رجلا والشرطة تتدخل

2022/01/03 | 20:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الاثنين، اعتقال امرأة إثر قيامها بإبتزاز أحد الأشخاص بالمحافظة.

وقال اعلام قيادة الشرطة في بيان اليوم، (3 كانون الثاني 2022)، انه "تمكنت قوة من مركز شرطة الدغارة من القاء القبض على امرأة تبلغ من العمر 34 سنة بالجرم المشهود، على إثر قيامها بإبتزاز أحد الأشخاص وتهديده بدفع مبلغ من المال قدره 500 الف دينار عراقي".

وأشارت إلى انه "تم عرض الموضوع على قاضي التحقيق من أجل تقرير مصيرها".

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