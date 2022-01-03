2022/01/03 | 20:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uqMhDnQt3j4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "ثلاث تهم وُجِهَت للضحية!".. ابن شيخ عشيرة ضحايا #جبلة يكشف التفاصيل الكاملة للحادثة | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "ثلاث تهم وُجِهَت للضحية!".. ابن شيخ عشيرة ضحايا #جبلة يكشف التفاصيل الكاملة للحادثة | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).