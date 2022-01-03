الزوراء في مهمة صعبة أمام الشرطة

2022/01/03 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف الزوراء، منافسه الشرطة، بعد غد الأربعاء، على ملعب الشعب الدولي، في إطار الجولة 17 من عمر الدوري العراقي.

ويتطلع الزوراء صاحب الوصافة، إلى تقليص الفارق مع المتصدر الشرطة، بعد استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية، والفوز على نفط الوسط.

ويمتلك الزوراء، 33 نقطة من 15 مباراة، أما الشرطة لديه 44 نقطة من 16 مباراة.

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