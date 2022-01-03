فيران توريس: أنا في أفضل نادٍ في العالم، وتشافي سهل قدومي

2022/01/03 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى فيران توريس الوافد الجديد لبرشلونة، سعادته بتقديمه الرسمي، ظهر اليوم الإثنين، للجماهير ووسائل الإعلام، بعد التعاقد معه من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال توريس خلال مؤتمر تقديمه، الذي نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “اللعب لبرشلونة حلم، ونحن جميعًا نعرف حجم برشلونة والعظمة التي يتمتع بها، وسأقدم كل ما لدي لوضع النادي في المكان الذي يستحقه”.

وأضاف: “أشكر الرئيس والنادي على ثقتهم وجميع الكتالونيين على هذا الترحيب، وأنا شفيت من الإصابة تقريبًا، وفي وقت قصير جدًا سأحاول إسعاد الجماهير الكتالونية”.

وتابع: “الأيام الماضية كانت خاصة جدًا، وأود أن أشكر الرئيس ورافا يوستي وماتيو أليماني والجماهير الكتالونية على الترحيب”.

وعن سبب اختياره الانضمام لبرشلونة، علق: “لطالما قلت ذلك، لقد ذهبت إلى مانشستر سيتي من أجل العودة إلى أحد أعظم أندية إسبانيا في المستقبل ولم أتردد في المجيء إلى برشلونة، وأريد إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها”.

وحول مركزه المفضل في الملعب، أوضح: “كنت ألعب كمهاجم لكنني أقول دائمًا إن مركزي على الطرف الأيمن، وأنا أكثر تنوعا وهذا يساعد المدرب، وطالما ألعب فلا يهم المركز، وبرشلونة يضم أفضل اللاعبين في العالم، وستكون هناك منافسة دائمة”.

وأردف: “آمل أن أكون لاعبا مهما في الفريق، وأمنح السعادة للجماهير، وأواصل التطور والنمو هنا”.

وواصل: “التدرب تحت قيادة جوارديولا؟ لقد تعلمت الكثير، فهو أحد أفضل المدربين في العالم، ولدي الكثير من الذكريات الرائعة معه”.

وعن حديثه مع جوارديولا حول الرحيل إلى برشلونة، أوضح: “إنها أمور داخلية تبقى بينه وبين النادي والوكلاء وبرشلونة، الآن أنا لاعب في برشلونة وهذا ما كنت أتطلع إليه”.

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