2022/01/03 | 20:10 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الاستثمار تتحدث عن انجازاتها وتؤكد السيطرة على ابواب الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/03 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاستثمار تتحدث عن انجازاتها وتؤكد السيطرة على ابواب الفساد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاستثمار تتحدث عن انجازاتها وتؤكد السيطرة على ابواب الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).