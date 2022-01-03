نصر الله: أميركا هي من اخترع داعش للعودة بجيوشها الى العراق

2022/01/03 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الاثنين، أن أميركا هي من اخترع داعش للعودة بجيوشها إلى العراق.

وقال نصر الله في كلمة له، إن “الشهيد سليماني هو الذي وقف إلى جانب الشعب العراقي وساهم في تأسيس المقاومة”.

وأضاف أن “أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ وأميركا تتحمل مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وهي من اخترع داعش للعودة بجيوشها إلى العراق”.

ولفت الى ان “أميركا هي التي احتلت واستبدت بالعراق وارتكبت المجازر قبل اغتيال سليماني”، مشدداً بالقول “على العراق أن يقدم موقفاً من القاتل ومن الشهيد”.

وتابع أنه “خلال العامين الماضيين كانت هناك معارك كبرى تؤكد الاستمرار على نهج الشهيدين كمعركة سيف القدس”، مضيفاً أن “تداعيات اغتيال الأميركيين للشهيدين سليماني والمهندس مازالت مستمرة حتى اليوم”.

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