لبنان.. دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعا قياسيا

2022/01/03 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل سعر صرف الدولار في لبنان ارتفاعا قياسيا حيث لامس الـ29 ألف ليرة لبنانية، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية صنفت بين أشد 10 أزمات في العالم.

وسعر الصرف الذي لا يزال رسميا 1500 ليرة للدولار، سجل مساء اليوم الاثنين في السوق السوداء 29003 ليرة للمبيع و28953 ليرة للشراء.

وهذا الارتفاع يعتبر قياسيا بعد أن سجل في 14 ديسمبر الماضي 28500 ليرة للمبيع و28450 للشراء.

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