أزبيليكويتا: هذا الفريق صعب معايير المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

2022/01/03 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الإسباني سيزار أزبيليكويتا، لاعب تشيلسي، إن على فريقه أن يخطو خطوات مهمة لمواجهة تحدي ملاحقة مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تشيلسي قاتل من أجل تحقيق نقطة التعادل مع ليفربول (انتهت المباراة 2 / 2 ) في ملعب “ستامفورد بريدج” أمس الأحد، في واحدة من مباريات القمة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي نقطة مهمة في ظل غياب مهاجمه البلجيكي المستبعد روميلو لوكاكو، لكنه لازال بعيدا بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي الذي يدافع عن لقبه كبطل للمسابقة.

وبسؤاله حول استفادة مانشستر سيتي من نتيجة التعادل بين تشيلسي وليفربول قال أزبيليكويتا: “بالطبع إنهم في القمة، وهذه هي كرة القدم”.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “لقد جعلوا المعايير أكثر صعوبة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي”.

وتابع المدافع الإسباني: “الأمر كان عائدا لتقليص الفارق منذ بداية الموسم، نحن بحاجة لرفع مستوانا”.

ويعتقد أزبيليكويتا أن لاعبي تشيلسي يجب أن يكونوا فخورين بروحهم القتالية وعودتهم في المباراة، رغم تذبذب صورة الفريق بشكل عام في بطولة الدوري.

وقال: “كنا متأخرين بهدفين وقاتلنا من أجل العودة، أردنا أكثر من التعادل لكننا لم نخسر ثقتنا بأنفسنا أبدا”.

وأضاف: “شعرنا في الشوط الثاني بأننا قادرون على تسجيل الهدف الثالث”.

وتابع: “كان علينا أن نقاتل من أجل العودة، وقدمنا كل ما لدينا على أرض الملعب”.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي مع خوض الفريقين 21 مباراة.

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