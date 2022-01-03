التربية تنفي تحديد موعد لامتحانات نصف السنة

2022/01/03 | 20:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ردت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على إعلان وكيلها محمود القيسي، تحديد الـ 15 من الشهر المقبل، موعداً لامتحانات نصف السنة.صحيفة الصباح الرسمية، والوكالة الرسمية، نقلت الخبر عن القيسي، حيث حدد – وفق هذا الخبر – موعد انتهاء النصف الأول من العام الدراسي، فضلاً عن موعدي امتحانات نصف السنة، وبدء النصف الثاني.

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