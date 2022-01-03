استهداف بغداد بطائرات مسيرة.. نوايا فصائل مسلحة تكشف المواجهة

2022/01/03 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

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ما إن انتشرت معلومات وتسريبات على لسان أوساط أمنية أمريكية، حول ماهيّة التهديدات التي تطلقها فصائل مسلـ ـحة تقول واشنطن إنها تابعة لإيـ ـران..



حتى باتت المخاوف من تكرار هجمات الطائرات المسيرة على الطاولة من جديد لإيجاد حل جذري بالقضاء عليها وعلى فصائل تمتلكها.

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