رئيس إيران يحذر أمريكا من

2022/01/03 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، الولايات المتحدة مما وصفها بـ"المماطلة في محاكمة ومعاقبة" الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، على مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، متوعدا

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