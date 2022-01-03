حب أو حرمان - أكرم شلغين

2022/01/03 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أكرم_شلغين مصادفة وقعت عيني على هذا الرأي الذي يفيد بأنه "لو تزوج قيس بليلى لأحب امرأة ثانية وجن بها ولكن الحرمان هو بطل الحكاية وليس الحب." بداية، لست متفقا كليا ولا مختلفا كليا مع هذا الطرح الجدير بالمناقشة.



وما قرأته يدفعني للتساؤل هل في قصص الحب المعروفة هو دوما قول طرف من المحبين للآخر "إما أنت أو لا أحد"!؟ في قصة حب روميو في مسرحية شكسبير الشهيرة "روميو وجولييت" نرى قصة حب أخرى تبدأ بها المسرحية وتدور ......





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