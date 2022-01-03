الفصل السابع : النساء ضمن مصطلح ( عباد ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/03 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الفصل السابع : النساء ضمن مصطلح ( عباد ) ( بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة مقدمة : بين مصطلحى ( عبيد / عباد )1 ـ كلاهما جمع تكسير ، ومفرده ( عبد ).2 ـ ( عباد ) هى الأكثر ورودا فى القرآن الكريم .3 ـ ـ مصطلح ( عبيد ) لم يأت مضافا لرب العزة جل وعلا بياء الملكية أو ( نا ) الملكية .



فلم يرد : ( عبيده ) ( عبيدنا ) .



أما (عباد ) فقد جاء منسوبا لرب ا ......





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