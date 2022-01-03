2022/01/03 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت الأمانة العامة لمجلس النواب، الاثنين، مكاتب البرلمان كافة إلى التواصل مع النواب وإعلامهم أنه بالإمكان مراجعة مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل إصدار هوياتهم وتسهيل دخولهم إلى مجلس النواب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الأمانة العامة للبرلمان يخص النواب الجُدد (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الأمانة العامة للبرلمان يخص النواب الجُدد (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).