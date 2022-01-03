"أوبك" تختار الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما

2022/01/03 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت كبرى الدول المنتجة للنفط، الكويتي هيثم الغيص، أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان، الاثنين، عشية اجتماعها الشهري.

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