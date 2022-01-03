أمانة مجلس الوزراء: المحاضرون سيشملون بامتيازات قرار 315

2022/01/03 | 20:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن المحاضرين سيشملون بامتيازات قرار315.وجاء في كتاب للأمانة معنون إلى محافظة ذي قار، “اشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد 27863 والمؤرخ في 30 / 12 /2021، نود أن نبين أن المذكورين بكتابكم آنفاً يستحقون الأجور المعتمدة بالقرار رقم 130 لسنة 2021 ويستمر الصرف على وفق …

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