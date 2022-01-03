2022/01/03 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، احمد موسى، أن تجهيز محافظات الجنوب افضل من العاصمة بغداد.

وقال موسى في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "معدلات تجهيز الكهرباء في الجنوب افضل من الفرات الأوسط والعاصمة كون العاصمة تأثرت بأنحسار الغاز الإيراني".

وأضاف أن "اغلب المحطات الكهربائية في المحافظات الجنوبية تعمل على الغاز الوطني وبتالي تعطي تجهيز من الساعات يصل إلى 20 ساعة".

وبين أن "الكهرباء لديهم مستقرة عكس العاصمة بغداد التي تشهد قلة او تذبذب بالتجهيز وذلك بسبب انحسار الغاز الإيراني ووصوله الى ثمانية ملايين متر مكعب بعد ان كان يورد للعراق حوالي خمسين مليون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح لوزارة الكهرباء بشأن تجهيز الطاقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح لوزارة الكهرباء بشأن تجهيز الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).