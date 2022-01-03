البرلمان يوجه دعوة للنواب الجدد (وثيقة)

2022/01/03 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا مجلس النواب، اليوم الاثنين، النواب الجدد للمراجعة لاصدار هويات لهم.

وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "مجلس النواب يدعو النواب الجدد للمراجعة من أجل إصدار هويات لهم".

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