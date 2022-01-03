2022/01/03 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _a3w4YnLx5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي ينهي زمن رؤوس كبيرة لحماية استخبارات العراق وأمنها | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي ينهي زمن رؤوس كبيرة لحماية استخبارات العراق وأمنها | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).