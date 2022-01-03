الكاظمي ينهي زمن رؤوس كبيرة لحماية استخبارات العراق وأمنها

2022/01/03 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل أن تجف دماء ضحايا مجزرة جبلة ، يعلن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بعد تعاون وثيق مع رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري، قرارت عاجلة على رأسها إقالة الرؤوس الكبيرة في بابل ومحاسبة المجرمين بأقسى العقوبات.

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