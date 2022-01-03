عائلة عراقية ذهبت للتنزه .. فوجدت نفسها محاطة بالالغام

2022/01/03 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

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شيع أهالي قضاء الزبير الضحايا السبعة الذين قضوا نتيجة انفجار مخلفات حربية في صحراء الرميلة غرب البصرة محملين الجهات الأمنية مسؤولية الفاجعة .

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