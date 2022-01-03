الشطري يفتح السجن لمجرمي جبلة ويكشف متابعة الكاظمي شخصيا

2022/01/03 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

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في تفاصيل جديدة لـ ـمـ جـ ـرزة جبلة في بابل ، كشف رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري عن زمن قياسي في الوصول إلى معلومات تنجز المهمة بمحاسبة المجرمين وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء.

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