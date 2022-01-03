مكتب الكاظمي: رئيس الوزراء يتابع باهتمام بالغ تفاصيل مجزرة “أجبلة”

2022/01/03 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء يتابع باهتمام بالغ تفاصيل مجزرة “أجبلة” التي وقعت في محافظة بابل.وذكر المكتب في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل …

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