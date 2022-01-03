في أولى تصريحات

2022/01/03 | 20:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد هيثم الغيص، الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، في أولى تصريحاته، أن الإبقاء على اتفاق مجموعة "أوبك +" يمثل أولوية قصوى لخدمة مصالح صناعة النفط.وقال الغيص، اليوم الاثنين، لوكالة "رويترز" ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على …

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