في أولى تصريحات "الغيص": الإبقاء على اتفاق "أوبك +" أولوية قصوى



في أولى تصريحات
2022/01/03 | 20:53 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أكد هيثم الغيص، الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، في أولى تصريحاته، أن الإبقاء على اتفاق مجموعة "أوبك +" يمثل أولوية قصوى لخدمة مصالح صناعة النفط.

وقال الغيص، اليوم الاثنين، لوكالة "رويترز" ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على …

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