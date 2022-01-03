2022/01/03 | 20:53 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أكد هيثم الغيص، الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، في أولى تصريحاته، أن الإبقاء على اتفاق مجموعة "أوبك +" يمثل أولوية قصوى لخدمة مصالح صناعة النفط.
وقال الغيص، اليوم الاثنين، لوكالة "رويترز" ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على …
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وقال الغيص، اليوم الاثنين، لوكالة "رويترز" ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد الإبقاء على …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أولى تصريحات "الغيص": الإبقاء على اتفاق "أوبك +" أولوية قصوى) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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